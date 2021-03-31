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مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع آسايش السليمانية يعتقل عددا من الإرهابيين

Category: أمـن

Date: 2021-03-31T10:53:43+0000
مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع آسايش السليمانية يعتقل عددا من الإرهابيين

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الاربعاء، عن اعتقال جهاز مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع آسايش السليمانية عددا من الإرهابيين.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من تنفيذ سلسلة دقيقة من الواجبات النوعية التي تكللت بالنجاح من خلال إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في مناطق مُختلفة من البلاد، حيثُ أُلقي القبض على أحد عناصر داعـش في منطقة الحبانية - الأنبار".

واضاف أنه "بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية القى الجهاز القبض على إرهابيين (أثنين) كانا ينشطان ضمن مفارز إرهابية خطرة أحدهم كان هاربًا من سجن أبو غريب في العام (٢٠١٣)".

وتابع رسول أن "عناصر الجهاز القوا القبض على (٣) من بقايا داعـش أثنان منهم في بساتين شمالي بغداد والآخر في غربها، ليصل عدد الذين أُلقي القبض عليهم إلى (٦) إرهابيين".

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