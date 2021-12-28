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مكافحة الارهاب تنتشر في محيط مطار بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-28T09:42:12+0000
مكافحة الارهاب تنتشر في محيط مطار بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتشار قوة من جهاز مكافحة الارهاب العراقي في محطي مطار بغداد الدولي.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن قطعات من جهاز مكافحة الارهاب انتشرت، اليوم، ضمن حدود مطار بغداد الدولي تحسباً من وقوع اي طارئ.

والسبت الماضي، شددت القوات الامنية العراقية  من اجراءاتها الامنية ضمن شارع مطار بغداد الدولي، تحسباً لانطلاق تظاهرة لمجموعة من الرافضين لايقاف الاعمال في نصب ابو مهدي المهندس داخل حدود المطار.

كما فرضت القوات الأمنية العراقية ليل الجمعة على السبت، فضلاً عن يوم امس الاثنينن، إجراءات أمنية مشددة داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد والتي تضم مباني حكومية إضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية، والسفارات الأجنبية في العراق.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تجمع العشرات من أنصار الحشد الشعبي والفصائل الشيعية بعد ورود أنباء حول إزالة صور "أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد من ساحة الفردوس .

ويحيي أنصار الحشد الشعبي والفصائل المسلحة الشيعية الموالية لإيران ذكرى عملية الاغتيال التي طالت سليماني والمهندس في مناطق عدة وسط وجنوب العراق.

 

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