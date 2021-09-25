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مكافحة الارهاب تعلن حصيلة لعملياتها خلال سنة ونصف: قتل واعتقال مئات "الارهابيين"

Category: أمـن

Date: 2021-09-25T16:11:39+0000
مكافحة الارهاب تعلن حصيلة لعملياتها خلال سنة ونصف: قتل واعتقال مئات "الارهابيين"

شفق نيوز/ كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، عن حصيلة عملياته ضد الإرهاب منذ الأول من أيار للعام الماضي، وحتى الخامس والعشرين من أيلول الجاري.

وقال الجهاز في إحصائية، إن "عدد الواجبات بلغ 487، وعدد قتلى العدو 257، وعدد الإرهابيين الملقى القبض عليهم 472".

واشار الى "تدمير 377 وكراً وتنفيذ 629 ضربة جوية ساندة"، لافتا الى "تنفيذ 99 حملة انسانية".

وتابع أن "عدد الأحزمة والعبوات الناسفة المفككة المستولى عليها بلغ 211، وعدد المواد المُتفجرة المستولى عليها بلغ 356 كغم".

واوضح أن "حملات مُكافحة الفكر المتطرف وحماية الطفولة بلغت 81".

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