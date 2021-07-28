مكافحة الارهاب تظفر بصيد ثمين من عناصر داعش في مناطق مختلفة في العراق

شفق نيوز/ أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب يوم الأربعاء عن توجيهه "ضربة كُبرى" لبقايا عناصر تنظيم داعش بتمكنه من إلقاء القبض على 13 إرهابياً في مُحافظات مُختلفة من عموم العراق.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العمليات ابتدأت بإلقاء القبض على القيادي في داعـش المُكنى " أبو معاذ " في مُحافظة بغداد والذي أدلى بمكان وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة، عُثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين إرهابيين، تمكن من خلالها جهاز مُكافحة الإرهاب من التعرف عليهما وتقديمهما للعدالة .

وأضاف أن عناصر الجهاز نفذوا عملية نوعية فُككت من خلالها شبكة إرهابية مُكونة من (٦) عناصر داخل مُحافظة الأنبار غربي البلاد حيث شهدت العملية جُهد دقيق امتاز بالسُرعة الاحترافية بُغية عدم هروب أحد عناصر هذه الشبكة المُرتبطة ببعضها البعض .

وعلى ضوء معلومات استخبارية فورية نجح جهاز مُكافحة الإرهاب باحباط عملية لتفجير ابراج الطاقة الكهربائية في مُحافظة ديالى بعد أن ألقت تشكيلات الجهاز القبض على العُنصر الإرهابي الذي حاول تنفيذ هذه العملية، وفقا للبيان.

ونوه البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على إرهابي في شمالي مُحافظة صلاح الدين .

وتابع البيان أن الجهاز نفذ عملية وصقها بالـ"موجعة" لما تُسمى كتيبة " القعقاع" جاءت بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية بعد أن أُلقي القبض على قياديين من قيادتها وهم كُل من :

١- الإرهابي المُكنى ( أبو علي ) والذي يشغل منصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية.

٢- الإرهابي المُكنى ( أبو خنساء ) والذي يشغل منصب ما يسمى أمر مفرزة الدفاع الجوي.