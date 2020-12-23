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مكافحة الارهاب تطيح بـ"معاون والي العراق" جنوبي كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-12-23T11:30:02+0000
مكافحة الارهاب تطيح بـ"معاون والي العراق" جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الاربعاء، عن مقتل "معاون والي العراق، بعملية نوعية جنوبي محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة تكتيكية خاصة من وحدات جهاز مكافحة الارهاب نفذت واجبا إستباقيا بالطائرات المروحية في منطقة "وادي الشاي"، أسفر عن مقتل عُنصرين إرهابيين إنتحاريين من بقايا عصابات داعـش بعد الأشتباك معهما داخل وكر لهم"، موضحا أن "أحد هذه العناصر المقتولة هو المعاون الأول لمايُعرف بوالي العراق المُلقب ( شعلان)".

واضاف "كما وتمكن أبطال الجهاز من القاء القبض على عُنصرين إرهابيين في قضاء أبو غريب بعد التوصل أليهما بناءً على معلوماتٍ إستخبارية دقيقة".

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