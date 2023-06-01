مكافحة ارهاب كوردستان: قصف تركي مسيّر يستهدف مقراً للـ"يبشه" في سنجار

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن استهداف طائرة تركية مسيرة مقراً لقوات عراقية موالية لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار بنينوى.

وقال الجهاز ففي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اثنين من عناصر وحدات مقاومة سنجار (يبشه) اصيبا بقصف لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرهم وسط قضاء سنجار".

وبين فترة وأخرى تستهدف الطائرات التركية المقاتلة والمسيرة مقرات لحزب العمال الكوردستاني ووحدات مقاومة سنجار "يبشه" في قضاء سنجار.

وينشط المئات من مسلحي حزب العمال الكوردستاني التركي المعارض داخل الأراضي العراقية الحدودية مع تركيا، حيث تتهمهم انقرة باتخاذ تلك المناطق منطلقاً لتنفيذ اعتداءات مسلحة داخل تركيا.

وتطالب تركيا العراق بوقف أنشطة الحزب المسلحة داخل أراضيه، وتؤكد حقها في تنفيذ هجمات وقائية داخل العراق، من باب الدفاع عن النفس.

وتعتبر مناطق قنديل وسيدكان وسوران والزاب وزاخو ومخمور وسنجار، أبرز مناطق وجود مسلحي حزب العمال.

ويُتهم مقاتلو وحدات حماية سنجار بإنهم "جزء من حزب العمال"، لكن المقاتلين يقولون إنهم قوة رسمية عراقية تنتمي للواء 80 من الحشد الشعبي.

وتعثرت السلطات العراقية في بغداد بتنفيذ اتفاقية تطبيع أوضاع سنجار وإعادة أهلها إليها، وكانت قد وقعت مع حكومة إقليم كوردستان بإشراف بعثة الأمم المتحدة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2020.