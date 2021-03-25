مكافحة اجرام بغداد تكشف حادث قتل غامض وتضبط عصابة سرقة الحقائب النسائية

شفق نيوز/ كشفت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، الخميس، حادث قتل لثلاثة أشخاص وإصابة آخر.

وبينت المديرية أنه تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات ألقت المفارز القبض على المتهم حيث دونت اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتبين ان دوافع القتل المجنى عليهم مشكلة عائلية كونهم اولاد عمومته، وتم توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ ق.ع .

من جانب اخر ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ القبض على عصابة نفذت عددا من عمليات سرقة الحقائب النسائية في منطقة شارع فلسطين.

وأضافت أنه، تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واعترفوا بقيامهم بأربع عمليات سرقة للحقائب النسائية وقرر القاضي المختص توقيفهم وفق المادة ٤٤٦ ق.ع لينالوا جزاءهم العادل.