مكافحة اجرام بغداد تطيح بقاتل "نورزان" وتكشف هويته

شفق نيوز/ القت مكافحة إجرام بغداد، يوم الجمعة، القبض على قاتل الفتاة نور الهدى عبد الصاحب المعروفة بـ"نورزان"، وكشفت عن هويته.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبمتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وبعد جهود ميدانية وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة وتشكيل فريق عمل مختص واخذ الموافقات القضائية ، تمكنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، من القاء القبض على قاتل المرحومة ( نورزان) وهو شقيقها بسبب مشاكل عائلية".

وأضاف اللواء معن أن "المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع إثنين من اولاد عمها مازال البحث جار عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية الى معرفة هويتهما، مشيرا الى ان الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة.

وكشف مصدر أمني مسؤول يوم امس الخميس تفاصيل جريمة قتل طالت فتاة حسناء وسط العاصمة بغداد وتحديدا قرب المجمع الرئاسي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الفتاة التي تم العثور عليها تدعى نور الهدى عبد الصاحب تعمل في مطعم ضمن منطقة الجادرية. وأضاف أنه بتاريخ 22 - 8 - 2021 قام السائق الخاص بها بنقلها من المطعم الى مكان سكنها ضمن منطقة الدورة شارع 60 وعند الوصول الى الى شارع ابو نؤاس طلبت من السائق التوقف وبعدها ترجلت من العجلة هي وسائقها في حدائق الشارع المذكورة.

وتابع المصدر بالقول أنه "بعد ما يقارب ساعة واحدة من نزولهما حضر ثلاثة اشخاص يرتدون الكمامات وقام أحدهم بإشهار مسدسا باتجاه السائق وتمكن الأخير من الهروب منهم وقاموا برمي اطلاقات نارية خلفه".

كما أشار المصدر إلى أنه بعدها عاد السائق الى مكان الحادث وشاهد المجنى عليها مصابة بعدة طعنات من سكين في مناطق متفرقة من الجسد".

المصدر تابع بالقول "تم ابلاغ القوة الموجودة في مكان الحادث وتم نقلها الى مستشفى الشيخ زايد الان انها فارقت الحياة هناك".

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن والدة المجنى عليها طلبت الشكوى ضد الأشخاص الثلاثة المجهولين لحين التعرف عليهم".

وكان مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لفتاة حسناء قالوا انها قتلت في بغداد قرب المجمع الرئاسي في منطقة "ابي نؤاس" وسط بغداد.