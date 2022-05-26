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مقطوع الرأس.. العثور على جثة مواطن اختطف يوم أمس شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-26T14:22:13+0000
مقطوع الرأس.. العثور على جثة مواطن اختطف يوم أمس شمالي بغداد

شفق نيوز/ عثرت  قوة أمنية يوم الخميس، على جثة مواطن اختف يوم أمس في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وأبلغ المصدر؛ أن الجثة عثر عليها مقطوعة الرأس وهي تعود لشخص تم اختطافه يوم أمس ضمن منطقة العبايجي في الطارمية، لافتا إلى أن صاحب الجثة يعمل موظفا في وزارة التجارة.

وأفاد مصدر أمني، يوم أمس الأربعاء، باختطاف ثلاثة أشخاص على يد مسلحين مجهولين في منطقة العبايجي شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين يرتدون الزي العسكري، أقدموا على اختطاف عنصر في قوات الصحوة وموظف بوزارة التجارة وشقيقه الموظف في وزارة الكهرباء اثناء اصطياد الأسماك ضمن منطقة العبايجي.

وأضاف أن الخاطفين أطلقوا سراح الموظف في وزارة الكهرباء، واقتادوا شقيقه والعنصر في الصحوة إلى جهة مجهولة.

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