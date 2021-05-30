مقطع فيديو يطيح بقائد نجدة بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول ، يوم الاحد، باعفاء مدير نجدة بغداد من منصبه واحالته إلى أمرة وزارة الداخلية .

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن أمراً صدر باعفاء اللواء عبد الكريم اسماعيل من منصبه كقائد نجدة بغداد، مبيناً أن الأمر قضى باحالته الى أمرة الداخلية.

وأوضح المصدر، أن أمر الاعفاء صدر على خلفية مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ويظهر أمرأة تتصل بقائد أمني رفيع وجه أمراً بفتح السيطرات الامنية في احدى مناطق بغداد امام سيارة تقلها مع شخص آخر يبدو أنه منتسب أمني، مشيراً إلى مقارنة الصوت، وبعد التدقيق اتضح انه صوت قائد النجدة.