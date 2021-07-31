مقصلة مكافحة الإرهاب تطيح بـ3 "إرهابيين" في عدة محافظات بينها بغداد

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم السبت، القبض على 3 "إرهابيين" في عدة محافظات بينها العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تنفيذ عمليات مبُاغتة أسفرت عن إلقاء القبض على (٣) عناصر من عصابات داعـش".

واضاف، "بعد ورود معلومات استخبارية فورية تمكنت قوة خاصة بجهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي لداعـش في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد".

واشار الى "إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في مُحافظتي ( كركوك - الموصل )"، منوها إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب لن يتوقف عند هذا الحد وأن الايام المُقبلة ستشهد ضربات أشد على هذه العصابات الإرهابيـة".