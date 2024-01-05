مقتل 7 "دواعش" بضربات جوية عراقية في "وادي الشاي" بكركوك
2024-01-05T16:39:30+00:00
شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل 7 من عناصر من تنظيم داعش بضربات للقوة الجوية العراقية في "وادي الشاي" في محافظة كركوك.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضربات الجوية التي نفذها طيران القوة الجوية امس اسفرت عن مقتل 7 من عناصر داعش في وادي الشاي بكركوك".
وأفاد مصدر أمني، أمس الخميس بتنفيذ ضربة جوية على مواقع لداعش من قبل سلاح الجو العراقي، في محافظة كركوك.
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، "طائرة F16 تابعة لسلاح الجو العراقي، نفذت ضربة جوية واحدة داخل منطقة وادي شاي تحديدا ما بين قرية زكلاوة وقرية الصمود، في محافظة كركوك".
وأضاف المصدر أن "الضربة استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي".