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مقتل 6 أشخاص بانفجار مروّع وهجوم مسلح بديالى

Category: أمـن

Date: 2020-12-28T17:15:32+0000
مقتل 6 أشخاص بانفجار مروّع وهجوم مسلح بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدران محليان بمقتل 6 أشخاص يوم الاثنين في حادث انفجار مروّع لصهريج محمل بوقود البنزين وهجوم مسلح في محافظة ديالى.

وقال أحد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن "صهريجاً محملاً بوقود البنزين اندلع فيه النيران ثم انفجر على طريق قضاء الخالص- كركوك في منطقة "دور الزراعة شمالي الخالص".

وأضاف أن الحادث تسبب بمقتل 5 أشخاص بمن فيهم سائق الصهريج.

وتابع المصدر أن الحادث تسبب أيضاً باحتراق 3 سيارات تقل مدنيين، منوها إلى أن فرق الاطفاء والاسعافات هرعت الى مكان الحادث.

وفي تطور منفصل، قال مصدر محلي آخر لوكالة شفق نيوز إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على بائع سمك ما أدى لمقتله في الحال وإصابة أخيه بجروح وسط مركز ناحية كنعان (18 كم شرق بعقوبة).

واضاف المصدر أن قوات الأمن فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث.

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