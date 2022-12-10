مقتل 6 "إرهابيين" بينهم انتحاريان ووقوع مدني ضحية باشتباكات في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، مقتل 6 "إرهابيين" بينهم انتحاريان ووقوع مدني ضحية باشتباكات في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المواطن (سهيل نجم الوران الشمري) من سكنة محافظة نينوى تلول الباج، شاهد عناصر إرهابية متخفين بمزرعته فهرع لعجلته، وأطلق النار عليهم من بندقية كلاشنكوف كانت بحوزته وقتل إرهابيين إثنين منهم فقام إرهابيين آخرين برميه بصاروخ RBG7 مما أدى الى استشهاده وتضررت عجلته".

وأضافت، "هرب اربعة من العناصر الإرهابية بعد جريمتهم هذه باتجاه جزيرة الحضر وطاردتهم قوة من الفوج الثاني اللواء 91 وقوة من الحشد الشعبي والعشائري وتم محاصرتهم و قتلهم جميعا، وقد تبين أن من بينهم انتحاريين إثنين".