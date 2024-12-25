مقتل 5 من عناصر داعش بضربة جوية في جبال حمرين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش، بضربة جوية استهدفت وكراً له داخل سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، رصدت عناصر إرهابية من داعش داخل كهف في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وأضافت أن "المعلومات نتج عنها تنفيذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربة للكهف ما أسفر عن تدميره بالكامل، وقتل من كان فيه من عناصر إرهابية".