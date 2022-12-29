مقتل 5 "إرهابيين" وتدمير وكرين بضربة لـ"صقور الجو" في ديالى

شفق نيوز / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، يوم الخميس، قتل ستة إرهابيين بعد تدمير وكرين لتنظيم داعش، في ديالى، بضربة جوية نفذتها مقاتلات "صقور الجو".

وذكر الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، في أخذ الثائر من العصابات الإرهابية المنهزمة في محافظتي كركوك وديالى، وبعد تكثيف القطعات الأمنية من جهودها الاستخبارية والميدانية في ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية".

وأوضح رسول، أن "العملية التي نفذت نوعية واستندت الى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، التي نسقت مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، بشأن رصد وكرين للإرهابيين شرقي بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وأضاف أن "قوة من قيادة عمليات ديالى، توجهت إلى المكان المستهدف وعثرت على خمس جثث، كما جرى قتل إرهابي آخر، وما زالت قوات الأمن مستمرة في عمليات البحث والتفتيش في المكان ذاته".