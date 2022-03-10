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مقتل 4 عناصر من داعش بهجوم في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-03-10T07:21:43+0000
مقتل 4 عناصر من داعش بهجوم في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الخميس، بمقتل 4 عناصر من تنظيم داعش، فيما اصيب جنديان من الجيش العراقي في تعرض شنه التنظيم على طريق الصينية - حديثة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "عناصر داعش هاجموا نقاطا أمنية تابعة للواء 91 من الجيش العراقي على طريق الصينية - حديثة في أطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين".

وأكد المصدر أن "الهجوم أسفر عن قتل واصابة 4 عناصر من داعش وإصابة عنصرين الجيش العراقي".

واضاف أن "قوات الجيش عززت النقاط الأمنية فيما شنت حملة تفتيش لمطاردة المهاجمين".

ويشهد طريق حديثة - الصينية هجمات وتعرضات مستمرة بسبب وجود أوكار ونقاط انطلاق لداعش في منطقة الجزيرة الواقعة بين أطراف الانبار ونينوى وصلاح الدين.

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