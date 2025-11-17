مقتل 3 أشخاص جنوبي العراق أحدهم بسبب "الاحتفال" بفوز مرشح

شفق نيوز- ميسان

افاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص بحادثين أمنيين وسط وشرقي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً نشب بين طرفين داخل مقهى شعبي (كوفي شوف)، بسبب خلافات سابقة وأدى لمقتليهما الطرفين بعدما تبادلا إطلاق النار داخل المقهى".

وأضاف المصدر، أن "شاباً آخر قُتل برصاص طائش نتيجة رمي عشوائي حصل بقضاء الميمونة فرحاً بفوز أحد المرشحين في الانتخابات النيابية عن محافظة ميسان".