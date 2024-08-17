مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار داخل موكب حسيني في النجف (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف اليوم السبت، بمقتل عدة أشخاص بهجوم مسلح على احد المواكب الحسينية وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحا فتح النار مساء اليوم على احد المواكب الحسينية بقضاء الكوفة وسط مدينة النجف مركز المحافظة وقتل 3 أشخاص على الفور".

وبين المصدر، أن "دوافع الهجوم بسبب خلاف سابق بين الطرفين"، لافتا إلى ان " القوات الامنية تجري ملاحقة امنية للجاني في الوقت الحالي من أجل اعتقاله".

وفي غضون ذلك؛ أعلن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري أن قوات الشرطة في محافظة النجف الأشرف تتخذ الاجراءات القانونية بعد وقوع مشاجرة نتيجة خلافات شخصية سابقة أدت الى مقتل ثلاثة أشخاص ضمن قضاء الكوفة.

وأشار في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن قوات الشرطة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن الجاني لتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل في هذا الحادث الجنائي.