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مقتل 3 دواعش باحباط تعرض إرهابي شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-01-29T08:13:31+0000
مقتل 3 دواعش باحباط تعرض إرهابي شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين بمقتل 3 عناصر من داعش بعد احباط تعرض إرهابي في قاطع مطيبيجة شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "عناصر داعش تعرضت أمس لنقاط وربايا تابعة للفوج الثاني – اللواء 95 من قوات الجيش العراقي التابعة لعمليات صلاح الدين في منطقة مطيبيجة، وتصدت لها قوات الجيش وبالتزامن مع ذلك وصلت قوة كبيرة من عمليات صلاح الدين لاسناد القطعات وطارت المهاجمين لمسافات طويلة وتمكنت من قتل 3 منهم بعد ضربات كثيفة بالأسلحة المتوسطة".

وأضاف ان "الهجوم اسفر أيضا عن إصابة 3 جنود خلال التعرض".

وتعد مناطق "مطيبيجة" أخطر وأصعب بؤر مسلحي داعش الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي يطلق عليها تسمية "إمارة الشر" التي لازالت معقلاً للتنظيم ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين.

وشهد قاطع مطيبيجة على مدار الاعوام الماضية عمليات امنية وضربات جوية كثيفة الا انها لم تسفر عن تطهير القاطع من الأوكار والجيوب والأنفاق التي تتحصن بها الجماعات المسلحة من تنظيم القاعدة سابقا وداعش والتنظيمات الاخرى منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

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