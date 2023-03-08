فيديو.. طائرات F-16 العراقية تدك إرهابيين في طوزخورماتو

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، مقتل 3 إرهابيين بضربات جوية نفذتها طائرات (F -16) في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طائرات القوة الجوية نفذت ثلاث ضربات في منطقة الطوز ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، نتج عنها قتل ثلاث إرهابيين كحصيلة أولية".

وأضافت أن "العملية تمت استناداً لتوجيهاتِ القائد العام للقوات المسلحة، وإشراف مباشر لرئيسِ جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، وبمعلومات من جهاز المخابرات العراقي، واسناد جوي لصقور القوة الجوية".

وأوضحت الخلية أن "في البداية تم توجيه ضربتين جويتين في قضاء (طوزخورماتو) وعند عمليات التفتيش لجهاز مكافحة الإرهاب تم قنص وقتل (3) إرهابيين وتوجيه ضربة جوية ثالثة".