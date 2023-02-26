مقتل 17 عنصراً بداعش بينهم قيادي خلال اشتباكات الأنبار

شفق نيوز / أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، يوم الأحد، مقتل 17 عنصرا بداعش بينهم قيادي "بارز" خلال اشتباكات في محافظة الأنبار.

وقال رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مُكافحة الإرهـاب شرع بواجب فجر اليوم الأحد لمطاردة عصابات داعش الإرهابية في عكاشات بصحراء مُحافظة الأنبار غربي البلاد".

وأوضح أن "وحدات الجهاز اشتبكت مع عناصـر عصابات داعـش وتمكنت من قتل 17 عنصراً ارهابياً بينهم قيادي بارز جدًا في التنظيم، وعناصر قيادية أُخرى".

وأشار رسول، إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أشاد بجهود جهاز مكافحة الإرهاب وكل من ساندهم في جهاز المخابرات، وكذلك قيادة العمليات المشتركة، في تنفيذ هذه العملية".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب بوقت سابق من اليوم، دخوله باشتباكات "ضارية" مع عناصر داعش في الأنبار.