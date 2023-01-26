مقتل وإصابة 9 مدنيين بشجار مسلح قرب صومعة للحبوب شرق تكريت

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، بمقتل وإصابة 9 أشخاص بشجار قرب صومعة لخزن الحبوب في قضاء العلم شرق مدينة تكريت مركز المحافظة.

وقال ضابط في الشرطة لوكالة شفق نيوز، ان شجارا نشب في مركز تسلم محصول الذرة الصفراء (صومعة) العلم شرق تكريت بسبب ازدحام الشاحنة المحملة بالذرة وحودث مشادة كلامية بين السائقين وأحد العاملين بالصومعة تطور إلى نزاع بالعصي وبعدها استخدام أحد الأشخاص لسلاح نوع (كلاشنكوف) وإطلاق النار ما تسبب بمقتل احد الأشخاص وإصابة 8 آخرين نقلوا إلى مستشفى تكريت.

واكد ان الأجهزة الامنية تلاحق مطلق النار لاعتقاله فيما لازالت الواسطات والمساعي العشائرية مستمرة لإنهاء الازمة المتفاقمة التي وصلت إلى تهديدات بالقتل بين المتنازعين.