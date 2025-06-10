مقتل وإصابة 8 أشخاص بحوادث عنف بمحافظتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في محافظتي ديالى وذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بحوادث عنف بالمحافظتين.

ففي محافظة ديالى، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "رجلاً قتل وأصيب 5 آخرون بجروح جراء نزاع مسلح بين عوائل من عشيرتين قرب منطقة الأمين بمدينة بعقوبة".

وأضاف المصدر، أنه "تم نقل جثة الضحية للطب العدلي والمصابين للمستشفى، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من 8 أشخاص نتيجة النزاع".

وأشار الى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، فيما لم يتم التعرف على أسباب النزاع حتى الآن".

أما في ذي قار، فقد أبلغ مصدر أمني الوكالة، بـ"فتح مجهولين نيران أسلحتهم ضد شخص بالأربعينيات من عمره، قرب الجسر الهولندي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى الحادث الى مقتله على الفور، حيث أصيب بأربع رصاصات في جسده من سلاح كلاشنكوف"، لافتاً إلى أن "دوافع الجريمة سببها ثأر عشائري سابق".

وأضاف المصدر، "كما شهدت المحافظة شجاراً بالأسلحة البيضاء بين طرفين وسط منطقة حي الفداء، وأدى الحادث لإصابة أحد الأشخاص بجروح بليغة في جسده بعدما أصيب بثلاث طعنات في جسده".