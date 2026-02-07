مقتل وإصابة 7 أشخاص بنزاع مسلح في النجف (فيديو)

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، يوم السبت، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بمشاجرة مسلحة داخل أحد المقاهي قرب المدينة المائية وسط المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة تخللها إطلاق نار اندلعت في كافيه بيروت قرب المدينة المائية، بين أفراد من عشيرة (آل شبل)، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وقامت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، فيما جرى نقل المصابين إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم.