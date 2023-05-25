مقتل وإصابة 7 أشخاص بنزاع مسلح عنيف في النجف

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بمقتل واصابة سبعة أشخاص بشجار عائلي عنيف وسط مدينة الكوفة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "خلافات عائلية بين أبناء عمومة من عشيرة واحدة استخدمت فيها الأسلحة أدت لمقتل رجلين وابنيهما واصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "الجرحى تم نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما نقلت جثث القتلى إلى الطب العدلي، وفتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات الخلاف العشائري والطرف المتسبب".