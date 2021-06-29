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مقتل وإصابة 7 أشخاص بنزاع عشائري في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-06-29T16:58:09+0000
مقتل وإصابة 7 أشخاص بنزاع عشائري في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الثلاثاء، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بنزاع عشائري جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أسباب النزاع وقع في منطقة النعمان التابعة لناحية الحيرة جنوبي محافظة النجف، بين أبناء عم بسبب خلاف على مبلغ مالي.

وبين أن من بين القتلى امرأة ومختار منطقة النعمان، مشيراً إلى أن القوات الأمنية توجهت إلى مكان النزاع.

وتشهد معظم المحافظات العراقية حصول نزاعات عشائرية بين وقت وآخر يسقط خلالها قتلى وجرحى ويضطر البعض إلى مغادرة منازلهم خشية على سلامتهم وسلامة عوائلهم.

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