مقتل وإصابة 7 أشخاص بنزاع عشائري طاحن جنوبي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل واصابة 7 أشخاص بنزاع عشائري جنوبي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن نزاعاً عشائرياً طاحناً اندلع بقضاء "گرمة بني سعيد" جنوبي محافظة ذي قار بين عشريتي "حجام والبو زياد" أُستخدمت فيها الاسلحة المتوسطة.

وبيّن أن النزاع تسبب بمقتل شخص واصابة 6 آخرين بجروح بليغة، مشيرا إلى أن النزاع نشب بين الطرفين بسبب خلافات سابقة.

وأضاف المصدر أن قوات امنية كبيرة توجهت لمكان الحادث سعيا منها للسيطرة عليه .