مقتل وإصابة 7 أشخاص بسبب مباراة العراق والكويت

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، باندلاع شجارين دامية بالأسلحة البيضاء وسط مركز محافظة النجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافات بين الجماهير في مدينة النجف التي شاهدت مباراة العراق والكويت، تسببت باندلاع شجارين بالأسلحة البيضاء وسط مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "الشجار الأول حصل بحي النداء وأدى لمقتل شخص واصابة 2 آخرين بجروح خطرة".

وبين المصدر، ان "الحادث الثاني وقع داخل المدينة المائية وادى لاصابة 4 اشخاص بجروح بليغة".

وتابع، كما ان" القوات الامنية طوقت مكاني الحادثين واعتقلت عددا من المتسببين بهما، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج".