مقتل وإصابة 6 أشخاص حصيلة نزاع عشائري في مدينة الصدر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 6 أشخاص حصيلة نزاع عشائري اندلع فجرا في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً قتل فيما أصيب خمسة آخرين بعضهم بحالة خطرة، حصيلة النزاع العشائري الذي اندلع فجر اليوم في مدينة الصدر .

وفي وقت سابق، أشار مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إلى انفلات الوضع الأمني في قطاع 40 ضمن مدينة الصدر نتيجة نزاع عشائري عنيف استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.