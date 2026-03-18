مقتل 3 منتسبين وإصابة آخرين بقصف مقر قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي

شفق نيوز- الأنبار

أعلن الحشد الشعبي في العراق، يوم الأربعاء، مقتل ثلاثة منتسبين وإصابة آخرين إثر تعرّض مقر قائد عمليات قاطع الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار إضافة إلى مقر الفوج الثاني التابع للواء 45، لقصف جوي.

وبحسب بيان للحشد ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الهجوم كان "في تمام الساعة 16:10، واستهدف نقاطاً أمنية طالما دافعت عن العراق خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وثبّتت الأمن في الأرض".

وفي السياق، أفاد مصدر أمني في الأنبار لوكالة شفق نيوز، الأربعاء، بتعرض سيطرة الشهيد حيدر التابعة لفصيل كتائب حزب الله المنضوية بالحشد الشعبي في قضاء القائم غربي المحافظة لقصف جوي، عقب انسحاب قوات من الجيش والشرطة منها.

وأضاف أن القصف أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص دون تسجيل حالات وفاة حتى الآن.

وفي حادث منفصل، أشار المصدر إلى أن قصفاً أميركياً استهدف أيضاً مقر عمليات الحشد الشعبي في مقر الفرقة السابعة بمحافظة الأنبار.

وتعرضت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق خلال الأيام الماضية لضربات جوية لم تُعرف هويتها، بالتزامن مع هجمات مماثلة طالت مواقعاً لهذه القوات في محافظات أخرى.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت الخميس الماضي، أن مقراتها في عدة محافظات عراقية تعرضت لـ32 ضربة جوية منذ بداية الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 27 من عناصرها وإصابة 50 آخرين.

بدورها أعربت قيادة العمليات المشتركة، عن قلقها واستنكارها للاعتداءات التي طالت عناصر من الحشد الشعبي أثناء أدائهم واجباتهم ضمن قواطع المسؤولية إلى جانب القوات الأمنية، محمّلة الجهات المعتدية مسؤولية تداعيات تلك الهجمات.

وتأتي هذه الضربات في العراق في سياق تصعيد إقليمي أوسع بدأ بشن إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.