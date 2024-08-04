مقتل وإصابة 5 مدنيين باشتباك مسلح في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الأحد، بمقتل مدني وإصابة أربعة آخرين في اشتباك مسلح وقع على طريق كركوك الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الاشتباك وقع بين مدنيين يستقلون سيارتين قرب قرية تل الورد على طريق الحويجة وناحية الرياض (45كم جنوب غربي كركوك)، حيث توجد خلافات عشائرية سابقة بين المجموعتين، وعلى إثرها سقط أحدهم ضحية وأصيب أربعة آخرون".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم حالياً تحت حراسة الشرطة للتحقيق معهم".