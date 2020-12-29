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هجمات داعش بديالى تنتهي بسقوط 5 قتلى وجرحى

Category: أمـن

Date: 2020-12-29T20:17:41+0000
هجمات داعش بديالى تنتهي بسقوط 5 قتلى وجرحى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بمقتل وإصابة خمسة أشخاص أحدهم مسلح في داعش يوم الثلاثاء في هجمات شنها التنظيم على قرى زراعية بين قضاءي جلولاء وخانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حصيلة هجمات داعش على أربع قرى بين قضاءي جلولاء وخانقين انتهت عند قتيل مدني وآخر من مسلحي داعش، وإصابة 3 عناصر من الجيش والحشد العشائري".

وشن داعش في وقت سابق الثلاثاء هجمات بقذائف الهاون وأسلحة القنص استهدفت أربع قرى زراعية بين جلولاء وخانقين.

وأشار المصدر إلى أن طيران الجيش وجه ضربات جوية لأربعة أهداف لداعش في المناطق الممتدة بين أطراف قضاءي جلولاء وخانقين على خلفية الهجمات.

وأوضح أن "الطيران الحربي، وبناءً على معلومات أمنية، وجه ضربات جوية لأوكار داعش في قريتي الاصلاح وأم الحنطة"، دون بيان نتائج الضربات وحصيلتها.

يذكر ان مناطق اطراف جلولاء وخانقين  تشهد اضطرابات امنية منذ 3 اعوام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

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