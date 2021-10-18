مقتل وإصابة 5 أشخاص في نزاع "طاحن" بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ، يوم الاثنين، بمقتل واصابة 5 أشخاص بنزاع عشائري "طاحن" في القضاء الواقع جنوبي محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "نزاعا عشائريا وقع بناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بين عشيرتي (ال زبيد) و(ال شدود) استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين المصدر المحلي، أن "النزاع خلف حتى الآن قتيلين و3 جرحى أحدهم بحالة خطرة من طرفي النزاع "، مؤكدا أن" قوة أمنية نقلت الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما الجرحى إلى مستشفى سوق الشيوخ لتلقي العلاج اللازم ".

وأشار المصدر إلى أن معلومات غير مؤكدة تفيد بأن النزاع اندلع جراء خلافات حول كرة القدم.