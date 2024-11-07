مقتل وإصابة 5 أشخاص بهجوم مسلح في ميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 5 أشخاص بحادثة هجوم مسلح في احد اقضية المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصا في الـ14 من عمره قتل وأصيب 4 آخرون بجروح بليغة احدهما عمره دون الـ10 سنوات بسبب هجوم تعرضوا له في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان".

وبين المصدر، ان "قوة امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والجرحى للمشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تشير التحقيقات إلى أن الهجوم حصل بسبب ثأر عشائري سابق بين الطرفين".