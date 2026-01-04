مقتل وإصابة 5 أشخاص بانفجار عبوة من مخلفات داعش غربي الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاحد، بمقتل شابين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش على رعاة أغنام قرب ناحية العياضية غربي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العبوة كانت من مخلفات التنظيم الإرهابي، وانفجرت أثناء مرور الضحايا في منطقة ريفية قرب ناحية تل عبطة غرب الموصل ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، فيما جرى نقل جثتي الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".