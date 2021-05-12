مقتل وإصابة 5 اشخاص بنزاع مسلح على حصاد حنطة في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بمقتل واصابة 5 أشخاص نتيجة شجار مسلح في اقضية شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً مسلحاً اندلع، مساء اليوم، بين مجموعة أشخاص بسبب عملية حصاد حنطة في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "النزاع المسلح تسبب بمقتل شخص واصابة 4 آخرين بينهم امرأة".

وبين المصدر، أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي، وارسلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، مشيراً إلى "فتح تحقيق بالحادث".