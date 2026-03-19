مقتل وإصابة 4 منتسبين من الحشد بقصف شرقي نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بمقتل منتسب وإصابة ثلاثة آخرين من الحشد الشعبي بقصف استهدف فوجاً في قرية خزنه تبه ضمن ناحية برطلة بقضاء الحمدانية شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف مقر فوج في لواء 30 للحشد الشعبي، ولم يتبين طبيعة القصف".

وأضاف أن "المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى العتبة في ناحية برطلة لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "عجلات الدفاع المدني ومفارز المتفجرات والإسعاف الفوري توجهت إلى موقع الحادث".