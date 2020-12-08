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مقتل وإصابة 4 أطفال بانفجار في سنجار

Category: أمـن

Date: 2020-12-08T15:14:37+0000
مقتل وإصابة 4 أطفال بانفجار في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بمقتل واصابة أربعة أطفال، جراء انفجار مخلف حربي، في قضاء سنجار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان الاطفال كانوا يلعبون بالقرب من ارض مفتوحة أشبه بمكب للنفايات، في قرية القابوسية بقضاء سنجار، حيث عثروا على جسم معدني فقاموا بركله ما ادى الى انفجاره وأودى بحياة اثنين منهم واصيب اثنان اخران بجروح متفاوتة.

واشار المصدر الى وجود العديد من المناطق غير المطهرة من المخلفات الحربية في سنجار، وتعد هذه من اهم العوائق أمام عودة النازحين، بالاضافة الى انها من اكبر المخاطر التي تواجه العوائل التي عادت في الفترة الاخيرة، والامر يحتاج الى جهود دولية من أجل تطهير القضاء بشكل كامل.

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