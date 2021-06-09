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مقتل وإصابة 4 أشخاص واعتقال 7 آخرين بسبب نزاع عشائري جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-06-09T13:21:44+0000
مقتل وإصابة 4 أشخاص واعتقال 7 آخرين بسبب نزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الاربعاء، عن مقتل وإصابة أربعة أشخاص واعتقال سبعة آخرين، جراء نزاع عشائري.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء وفوج طوارئ ميسان الرابع، تمكنت من السيطرة على مشاجرة عشائرية بالأسلحة البيضاء (السكاكين) حصلت في احدى مناطق القضاء، جنوب شرق مدينة العمارة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع.

وبينت أن مفارز الشرطة فرضت طوقاً أمنياً محكماً حول مكان الحادث بغية عدم تجدد المشاجرة، مشيرة إلى أن الجريح تم نقله الى المستشفى والتحفظ عليه لإكمال الإجراءات القانونية، فيما تم إلقاء والقبض على سبعة من المتهمين بإثارة المشاجرة مع ضبط عجلتين نوع (بيك أب).

وتندلع بين وقت وآخر نزاعات عشائرية مسلحة في مختلف مناطق العراق وبالأخص الجنوبية منها، وعادة ما تسفر عن مقتل وإصابة عدد من أطراف النزاع وأحياناً أناس يصادف وجودهم في محل النزاع.

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