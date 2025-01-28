مقتل وإصابة 4 أشخاص بمشاجرة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص في مشاجرة وقع بين مجموعة من الشباب وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً وقع بين مجموعة من الشباب قرب مجمع سكني في سوق قورية الشعبي وسط كركوك، ما أسفر عن مقتل شاب بعمر 18 عاماً يدعى (ز. م. أ) بعد تلقيه عدة طعنات بسكين، وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة وصلت إلى مكان المشاجرة وقامت بنقل جثة الشاب إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب للعلاج".

وأوضح أن "الشرطة فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب وتداعيات المشاجرة، كما تم اعتقال القاتل".