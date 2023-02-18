مقتل وإصابة 4 تجار للمخدرات باشتباكات "عنيفة" مع الأمن جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة المثنى، يوم السبت، بمقتل وإصابة 4 تجار مخدرات باشتباكات عنيفة مع الأجهزة الامنية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية دخلت باشتباك مسلح عنيف مع 4 تجار مخدرات في منطقة الهورة جنوبي مدينة السماوة مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "العملية اسفرت عن مقتل تاجري مخدرات واصابة إثنين آخرين تم اعتقالهما لاحقا".

وتخوض الأجهزة الامنية في المثنى حرباً عنيفة ضد تجار المخدرات في المحافظة خلال الشهرين الماضيين، ذهب ضحيتها العديد من الضباط والعناصر الآمنيين البارزين.

وتاكيداً لخبر وكالة شفق نيوز، أعلنت وزارة الداخلية ان "قوة من قيادة شرطة المثنى مكونة من الفوج التكتيكي و قسم مكافحة الاجرام والسوات ومديرية شرطة السماوة الصوب الصغير تمكنت وبحملة تفتيش واسعة لاوكار تجار ومتعاطي المخدرات واثناء انتشارها تعرضت لإطلاق نار من مجهولين و قامت القوة بالرد على مصدر اطلاق النار وتمكنت من قتل ثلاثة من اهم تجار المخدرات المطلوبين حسب المادة 28 مخدرات بحوزتهم مواد مخدرة وبندقية كلاشنكوف وM4".

وأشارت الى "إصابة احد المنتسبين بجروح طفيفة اثناء هذا الواجب"، مؤكداً "استمرار هذه الحملة للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المحافظة".