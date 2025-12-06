مقتل وإصابة 4 اشخاص بإطلاق نار جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار/ المثنى

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، بإصابة شخصين اثنين بشجارين مسلحين جنوبي وشمال مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً أصيب برصاصات عدة في جسده نتيجة شجار مسلح مع آخر وسط سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية، بينما أصيب آخر بمنطقة حي الإعلام نتيجة شجار مسلح أيضاً في قضاء الغراف شمال مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الجناة في شجار سوق الشيوخ تم اعتقالهم، فيما لاذ بالفرار المتسببين بالشجار".

وفي محافظة المثنى، قتل شخصين اثنين بهجوم مسلح على الطريق العام في ناحية الدراجي شرقي مدينة السماوة مركز المحافظة.

وأشار مصدر آخر، إلى أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى ان الحادث وقع بسبب ثأر عشائري سابق بين الطرفين، حيث لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".