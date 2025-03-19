مقتل وإصابة 3 من شرطة الديوانية باشتباك مع مسلحين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة باشتباك مسلح مع أشخاص يُعتقد أنهم تجار مخدرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفرزة من مركز شرطة الجمهوري دخلت باشتباك بالأسلحة النارية مع مسلحين يُعتقد أنهم تجار مخدرات، قرب جامع زين العابدين في مدينة الديوانية، وتم إلقاء قنبلة يدوية هجومية على الدورية ما أدى إلى استشهاد أحد أفراد الدورية وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وأضاف أن "تعزيزات أمنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "حملة تمشيط بدأت لملاحقة المهاجمين".