مقتل منتسب واصابة 3 ضباط برتب كبيرة باشتباكات مسلحة مع تجار مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بمقتل منتسب وإصابة 3 ضباط من الشرطة العراقية بمواجهة مسلحة مع تجار مخدرات جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفرزة أمنية كانت مكلفة بواجب القاء القبض على مطلوبين للعدالة في منطقة الكيلو الخامس بمحافظة ميسان، تعرضت الى اطلاق نار كثيف ومن اربع جهات مما أدى إلى إصابة ثلاثة ضباط برتبة عقيد ومقدم ورائد بجروح متوسطه وكذلك مقتل المفوض (محمد حيدر عبدالرضا الحلفي)".