مقتل وإصابة 3 منتسبين من مكافحة الإرهاب في الأنبار والقبض على مطلوبين ببغداد

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، مقتل عنصرين من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ضابط من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار بانفجار عبوة ناسفة، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على عدد من المطلوبين قضائياً وضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار، وجهاز مكافحة الإرهاب، شرعت بواجب لتفتيش مكان ضربة جوية استهدفت قبل عدة أيام مضافات لعصابات داعش، وقتل مجموعة إرهابية كانت داخل هذه المضافات في منطقة (سحول راوه)".

وأضافت أنه "أثناء واجب التفتيش تم معالجة عدد من العبوات الناسفة، وقد انفجرت إحداهن على القوة المنفذة للواجب، مما أدى لمقتل مقاتلين اثنين من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ضابط من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار".

يُذكر أن محافظة الأنبار، رغم تحريرها بالكامل من تنظيم "داعش" منذ سنوات، إلا أن القوات العراقية ما تزال ترصد بين الحين والآخر نشاطاً لبعض الخلايا المتبقية لعناصر التنظيم ومضافاتهم، فضلاً عن وجود كميات كبيرة من المخلفات الحربية التي تهدد حياة السكان المحليين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

وآخر تلك الحوادث ما تعرض له راعي أغنام في 4 أيلول/ سبتمبر الجاري بانفجار عبوة ناسفة في منحدر جنوب قضاء الفلوجة أثناء رعي قطيعه، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، بحسب ما أبلغ به مصدر في الشرطة المحلية وكالة شفق نيوز.

بدورها قالت عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تشكيلات قيادة العمليات في فرقة (المشاة السابعة عشر، الثانية والخامسة شرطة اتحادية) ولواء المغاوير في قيادتنا وقيادة شرطة بغداد الكرخ بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، نفذت واجبات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الوقتية المفاجئة لملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم الجنائية ضمن عدد من قواطع المسؤولية".

وبينت أنه "نتج عن ذلك إلقاء القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم أربعة متهمين وفق المادة 4/1 إرهاب وآخرين بالقتل العمد، وحيازة السلاح غير المرخص، وإطراف مشاجرات مسلحة، وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة ضمن مناطق (الحصوة، سيطرة شافي1/ المحمودية، حي السيدة زينب، شاطئ التاجي، عرب جلوب، شهداء السيدية، العكيلات ، سبع البور، المعالف، حي الكوفة بجانبي الكرخ والرصافة".