مقتل وإصابة 3 عاملين بمنظمة بريطانية بانفجار في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح يوم الخميس جراء انفجار عبوة ناسفة على فريق منظمة إنسانية لإزالة الألغام في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت على فريق عمل منظمة "MAG" البريطانية المعنية بإزالة الألغام.

وأوضح المصدر أن العبوة انفجرت أثناء عمل الفريق لإزالة العبوات والألغام والمخلفات الحربية قرب قرية قبك التابعة لناحية العياضية بقضاء تلعفر غربي نينوى.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل أحد العاملين لدى المنظمة وإصابة اثنين آخرين بجروح، مشيراً إلى أن القتيل والجريحين عراقيون يعملون لصالح المنظمة البريطانية.

والمجموعة الاستشارية للألغام "MAG" منظمة إنسانية مقرها بريطانيا تعمل على إزالة الألغام والمخلفات الحربية الأخرى في المجتمعات التي شهدت حروباً على غرار العراق.