مقتل وإصابة 3 أشخاص في "معركة عنيفة" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بـ"معركة عنيفة" اندلعت بين طرفين في قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "خلافات قديمة أشعلت فتيل معركة بالأسلحة البيضاء (السكاكين) بين طرفين اثنين في السوق المحلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "الشجار أدى لمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين وهما شقيقي المجنى عليه بجروح خطرة"، لافتاً إلى أن "الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين إلى المستشفى وهما بحالة خطرة لغرضتلقيالعلاج".