مقتل وإصابة 3 أشخاص بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بهجوم مسلح شنه مجهولون غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين يستقلون عجلة نوع (تاهو) فتحوا نيران أسلحتهم على ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة نوع (لگزس) بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وبين أن "الهجوم أدى لمقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، دون معرفة دوافع الهجوم".

وأشار المصدر إلى أن "الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".