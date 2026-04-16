مقتل وإصابة 3 أشخاص بنزاع عشائري عنيف جنوبي ميسان

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، مساء اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 3 أشخاص بنزاع عشائري طاحن جنوبي مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين طرفين في منطقة السليمانية بقضاء قلعة صالح في محافظة ميسان، أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، فيما تم حرق أحد المنازل".

وبين المصدر، أن "قوات أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مستشفى لغرض تلقي العلاج، فيما باشرت بملاحقة الجناة المتورطين باندلاع النزاع العشائري".